Bản tin Hình sự: Tin mới vụ sản phụ tố bị tấn công tình dục trong bệnh viện

Tang vật thu được khoảng 500kg Ketamin có giá trong nội địa lên đến hơn 500 tỷ đồng. (Xem chi tiết) Các lực lượng chức năng TP HCM và Bộ công an vừa phối hợp khám xét một nhà xưởng thuộc xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) và khách sạn trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình) bắt ông trùm Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan) cùng nhiều đồng phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Nguyễn Gia Hải (SN 1973)-GĐ Doanh nghiệp Hải Lam còn Trần Ngọc Tài (SN 1967) GĐ doanh nghiệp Cường Quý đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam. Hai lãnh đạo doanh nghiệp trên bị khởi tố về hành vi Đưa hối lộ. (Xem chi tiết) Liên quan đến vụ án nhận hối lộ của 5 cán bộ Thanh tra tỉnh.

Lê Thị Thanh Loan (SN 1978) lợi dụng lúc mẹ đang ngủ đã hất xăng vào giường rồi phóng hỏa khiến bà T.T.H. (SN 1952, trú xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) bị bỏng nặng. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn ở Thanh Hóa còn nạn nhân vừa tử vong sau 10 ngày cấp cứu. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn gia đình,

Qua kiểm tra nhanh của cơ quan chức năng có 70/71 đối tượng dương tính với chất Ketamin. Nhiều người đã bị tạm giữ để điều tra. (Xem chi tiết) Đột xuất kiểm tra quán karaoke Nhạc trẻ tại thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức), Công an tỉnh Long An phát hiện 71 thanh niên ( 26 nữ và 45 nam) đang tham gia bữa tiệc ma túy.

Nguyễn Minh Hải (SN 1985, cán bộ huyện Krông Ana) đã dùng dao mổ heo đâm đồng nghiệp Lê Xuân Sơn (SN 1980) tử vong tại chỗ. VKSND tỉnh Đắk Lắkvừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hải để điều tra về tội Giết người. (Xem chi tiết)

Mâu thuẫn trong quán karaoke tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana),. VKSND tỉnh Đắk Lắkvừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hải để điều tra về tội Giết người.

thanh niên 28 tuổi và 42 tuổi (cùng ở TP Vũng Tàu) lao vào đánh nhau tại hẻm 136 đường Bạch Đằng, phường 5 khiến người thanh niên bị đâm thủng tim, gan, phổi; người còn lại bị đâm đứt khí quản, lưỡi dao cắm ở cổ. Công an TP Vũng Tàu chưa thể lấy lời khai nên đang theo dõi sát 2 đối tượng trên để sớm làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn tình ái,

Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ. Được biết nghi can không thừa nhận có hành vi sai trái còn sản phụ này sau đó từ chối giám định, đề nghị miễn truy cứu hình sự nghi can trên.

