Bản tin Hình sự: Tình tiết dã man vụ xác người trong vali thả trôi sông Hàn

Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh sáng đang xác minh làm rõ vụ việc chị L.T.S (SN 1993, quê An Giang, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) bị chồng là B.T.T (SN 1981) bạo hành dã man tại nhà riêng. Trước đó chị S bị chồng dùng sợi dây nịt đánh liên tiếp lên người trong nhiều giờ đồng hồ rồi ép quan hệ tình dục. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án cô gái Trung Quốc (Bao Dan Ping) bị nam đồng hương (Xiao Qui Ping) giết rồi phân xác bỏ vào vali thả trôi trên sông Hàn (Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Xiao Qui Ping khai đã dùng dây thừng siết cổ và giết chết Bao Dan Ping. Sau đó dùng dao cắt lìa các bộ phận cơ thể nạn nhân bỏ vào vali và thùng rác trong nhà. Sau đó hung thủ dùng xe máy chở một phần thi thể đến cầu Tuyên Sơn vứt xuống sông Hàn, rồi đem phần còn lại ở vali đến cầu Trần Thị Lý ném xuống sông Hàn. (xem chi tiết)

Ngày 9/2, công an tỉnh Thái Bình đã đình chỉ hoạt động, đồng thời tiến hành điều tra để xử lý đối với một cơ sở sản xuất nước rửa tay giả đã sản xuất hàng nghìn chai nước rửa để tung ra thị trường bán trong thời điểm mặt hàng này khan hiếm, lên giá do ảnh hưởng của dịch bệnh của Công ty Thiên Y Việt có địa chỉ tại số 437, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. (xem chi tiết)

Khoảng 11h ngày 10/2, một gia đình 3 người dân đi xe máy trên Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã Mường Thải (huyện Phù Yên, Sơn La) đã xảy va chạm với chiếc xe khách 29 chỗ. Hậu quả khiến cả 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (xem chi tiết)

Ngày 10/2, lãnh đạo Đội tuần tra cao tốc số 1 – Cục CSGT cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt tài xế Lê H (SN 1985, quê tỉnh Tuyên Quang) 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng vì dương tính với ma túy khi lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (xem chi tiết)

Mới đây, Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập bà P.T.H.T (SN1976 ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch virus corona trên mạng xã hội Facebook. Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, xác minh 4 trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật về dịch trên mạng xã hội. (xem chi tiết)

Tháng 12/2019, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội. Tại đây Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện 5 dự án trên địa bàn, trong đó 5/5 dự án dự toán sai, khiến giá trị tăng hơn 4,2 tỷ đồng. (xem chi tiết)

Sáng ngày 10/2 tại tầng thượng nhà hàng Thu Tường, số nhà 38, phố Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng bốc lên những cột khói xen lẫn mùi khét nồng nặc. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, vụ cháy đã được khống chế. Hiện nay, cơ quan chức năng đang thống kê, đánh giá thiệt hại cũng như tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. (xem chi tiết)

