Bản tin Hình sự: Trộm cắp bị bắt, 9X tố bạn giết người, chôn xác

Người dân đi qua khu vực cầu bê tông ở đường Rạch Suối (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) vừa. Xung quanh khu vực có nhiều cây cối bị đè nghi có giằng co, quanh đó là nhiều vết máu. Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ án.Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thanh (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Trước đóĐang di chuyển bằng xe máy, Nguyễn Thành Đoàn (SN 1984, trú huyện Krông Búc) và Cao Xuân Thảo (SN 1991, huyện Ea Súp) bị các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (Đắk Lắk) kiểm tra hành chính,. Bước đầu, 2 đối tượng khai số vũ khí này được sử dụng để vào rừng săn bắn.Ngửi mùi hôi thối phát ra từ căn phòng trọ, người dân trên địa bàn phường Thuận Giao (TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) phá cửa vào kiểm tra,. Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.Vào rạng sáng,khiến một số tài sản bị hư hại nhưng rất may không có thiệt hại về người. Công an TP Thanh Hóa đang trích xuất camera để điều tra, xử lý.Cho vay 5 triệu đồng và đã trừ tiền lãi, phí nhưng sau đó Trần Đình Thức (SN 1991, ở TP Hải Dương) yêu cầu con nợ trả 10 triệu đồng nhưng bất thành nên. Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Thức để điều tra, xử lý.