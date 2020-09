Bản tin Hình sự: Trộm nổ súng điện bắn công ann bị thương khi bị vây bắt

Quảng cáo

Vờ quen người ở Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an TP HCM,. Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Nảy sinh tình cảm và. Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ Trung Em về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.Tranh cãi với người bạn thân vì cùng thích một cô gái,. Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã khởi tố, bắt tạm giam Phàng A Nổ về tội "Giết người", "Cướp tài sản".Người dân xã Liên Phương vừa. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an TP. Hưng Yên đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án.Công an TPHCM đang tiến hành. Để qua mặt cơ quan chức năng, xe ôm sẽ tới đón con bạc tới "tổ" và kiêm luôn nhiệm vụ cảnh giới.Bị Công an xã Kim Nỗ yêu cầu dừng kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn,. Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Sơn Ngân