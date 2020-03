Bản tin Hình sự: Truy bắt 9X dùng dao bầu đâm chết người rồi bỏ trốn

Quảng cáo

Do mâu thuẫn tình cảm, Bạch Thế Hiển (SN 1997, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đến gặp Huỳnh Duy Hiệp (SN 1994) tại phòng trọ ở KP 11, phường Tân phong (TP Biên Hòa) rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Hiệp rút dao bầu đâm liên tiếp khiến Hiển tử vong rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP. Biên Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời truy bắt đối tượng gây ra án. (xem chi tiết)

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an quận Đống Đa triệu tập bà K.P.T (SN 1984; trú tại Đống Đa) để làm rõ việc người này đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội chuyện nữ bệnh nhân số 17 tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi được đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19. (xem chi tiết)

Điều khiển xe ô tô trong trạng thái buồn ngủ, quá tốc độ (100km/h), không quan sát nên Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT: phường 8, TP. Vũng Tàu) tông thẳng vào xe mô tô của tổ công tác số 2 gồm các lực lượng công an, dân quân và bảo vệ dân phố phường 12, TP. Vũng Tàu khiến Đại úy Hoàng Duy Tính bị chấn thương sọ não. Sau đó, Thu được người thân đưa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú. (xem chi tiết)

Khi ông B, tổ trưởng tổ dân phố 18, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang ngồi sửa xe tại khu vực thuộc tổ dân phố này thì bất ngờ bị một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi (cùng địa bàn quận) đi tới và lấy dao của một hàng bán thịt lợn gần đó đâm chết. Công an quận Ngô Quyền đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định nghi phạm có biểu hiện tâm thần. (xen chi tiết)

Sau khi rút tiền lương tại ATM ở đường D17 trong KCN Mỹ Phước (TX Bến Cát, Bình Dương) rồi di chuyển về nhà, chị N.T.K.C (SN 2002, quê An Giang, là công nhân trong KCN Mỹ Phước) bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu winner chặn đường, kề dao vào cổ đề nghị giao hết tiền rồi lên xe tẩu thoát. Công an TX Bến Cát đang điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng và Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương truy bắt được Nguyễn Trọng Tấn (Sn 1993, ngụ tại Khu phố Cây Sắn, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Đây là đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn Bình Dương và một số tỉnh lân cận. (xem chi tiết)

khi anh N.T. (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Dầu Giây) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Dầu Giây – Long Thành đã tông trực diện với với xe máy do anh N. T. V. (37 tuổi, ngụ tại TP.Biên Hòa) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả làm hai người tử vong tại chỗ. Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn. (xem chi tiết)

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2, ngày 10/3, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo, cho biết, những ai không chấp hành cách ly, khai báo gian dối, làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng, gây chết người có thể xử lý hình sự, kể cả trong Quân đội. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp