Bản tin Hình sự: 'Tú bà' ăn chặn 8 triệu đồng sau khi ép nữ sinh bán dâm

Mâu thuẫn về việc tiền bạc trong quá trình đánh bài,. Sau khi gây án là Đỗ Mạnh Quyền đã đến trụ sở Công an phường Nghĩa Thành đầu thú.Xin tiền mua bánh bánh không thành, Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) đã. Qua giám định, Khá có bệnh lý tâm thần nên Công an TP Cần Thơ đã đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với Khá.Vì muốn có tiền tiêu xài và mua thuốc chữa bệnh. VKS huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã truy tố các bị can Mai cùng 2 con về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có”.Sau khi. Hạnh vừa bị Đồn Biên phòng Bình Nghi bắt giữ khi đang tìm đường về nước.Liên quan tới đường dây môi giới mại dâm nữ sinh cấp 2 học tại trường THCS Khánh Thượng, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra. Theo đó,Công an TP HCM đang điều tra, xác minh về việc phát hiện xác người bị đốt vào ngày 2/12/2019 tại nghĩa địa Đồng Sến thuộc ấp 3A xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP HCM). Tuy chưa tìm được nhân thân của nạn nhân nhưngCông an quận 8 (TPHCM) phát hiện. Cảnh sát thu giữ 6 cây chĩa kim loại, 2 dao tự chế, 3 mã tấu, bom xăng... và triều tập nhiều người để lấy lời khai.

Sơn Ngân