Bản tin Hình sự: Tú bà kiêm gái mại dâm bị bắt khi 'mây mưa' trong khách sạn

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa. Ngoài ra còn có 2 trưởng công an huyện Xuân Lộc và Long Thành bị cảnh cáo và khiển trách do vi phạm rất nghiêm trọng.Do có nhu cầu sử dụng xe Range Rover nhưng do chưa hoàn thiện thủ tục xuất hóa đơn giá trị gia tăng nên chưa thể đăng ký biển số,. Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với tài xế này.Sau khi thỏa thuận giá bán dâm 600.000 đồng/người/lượt,. Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khởi tố bị can Đinh Thị Thu về hành vi Môi giới mại dâm.Sau cuộc cãi vã,. Theo gia đình nạn nhân, nữ giáo viên thể dục này có dấu hiệu bệnh tâm thần nhẹ tuy nhiên nhiều ngày qua, do thuốc điều trị hết nên người phụ nữ này hay nói nhảm, dễ nổi cáu. Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra vụ việc.Liên quan vụ, công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (SN 1979)-người trực tiếp đốt pháo để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Cảnh sát đã triệu tập một người liên quan nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.Nghi ngờ N.T.H.D. (23 tuổi, ngụ Bình Dương) quan hệ bất chính với chồng mình, V. Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác định D. không có quan hệ tình cảm với chồng L. và xử phạt 10 triệu đồng đối với L. vì đăng tải thông tin cá nhân sai lệch lên mạng xã hội.

Sơn Ngân