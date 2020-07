Bản tin Hình sự: Tú ông khai ‘chiêu sốc’ lừa hàng chục nghìn USD của đại gia mua dâm

Bộ Công an. Một số cựu cán bộ công an được cho đã rủ rê các bị can "đi công việc" và vô tình thành "cướp". Những người này sau đó được chia hàng trăm triệu đồng từ tiền cướp của nạn nhân.Để triệt phá tụ điểm đánh bạc tại khu chòi lá giữa đầm lầy hoang thuộc ấp Bến Cộ (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch). Cơ quan chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng trong đó có 3 kẻ cầm đầu và thu hơn 80 triệu đồng.Đi nhậu về phát hiện cậu ruột đang đánh nhau,. Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Khiêu Văn Bình về hành vi “Giết người”.Công an TP HCM đã. Thượng úy H.T.M. bị tố cáo "vòi tiền" người vi phạm giao thông tuy nhiên người vi phạm hiện không nhớ mặt CSGT mình tố cáo mà chỉ cung cấp một số clip, ghi âm, số điện thoại khi gọi đòi tiền.Biết N.G.K. (7 tuổi) giật mũ của con trai mình trong lúc chơi đùa,. Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đức để điều tra, xử lý.Không thấy quán cà phê mở cửa như thường lệ, người dân ấp 2 (xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu) tới kiểm tra. Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân án mạng.Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra đường dây Môi giới mại dâm giá 18.000-30.000 USD của Lục Triều Vỹ, nghi ngờ còn nhiều nhánh khác cũng tham gia dẫn mối cho người mẫu, diễn viên bán dâm; sẵn sàng trao đổi "người đẹp" cho nhau khi cần.Do mâu thuẫn cá nhân,. Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm Vương để điều tra, xử lý.

Sơn Ngân