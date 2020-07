Bản tin Hình sự: Tướng công an lên tiếng về vụ 'ni cô' 19 tuổi bị 3 kẻ trộm hiếp dâm

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) dùng dao khống chế nữ chủ quán 27 tuổi để cướp 250.000 đồng và định

hiếp dâm nhưng bất thành. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ Vinh để điều tra hành vi Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Đang chở khách đến khu vực đê sông Đuống thuộc huyện Gia Lâm, nam tài xế GrabBike tên Q. (37 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bất ngờ bị đối tượng chặn đường dùng dao đâm 6 nhát vào người để cướp xe máy. Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đang điều tra, truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ việc. Được biết, 2 phóng viên này công tác tại Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp và bị bắt tạm giam từ ngày 7/7 về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.Kêu cứu khi thấy trộm đột nhập một tịnh thất tại xã Tam Nghĩa,. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã lập chuyên án, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.Để thỏa mãn ý đồ ngoại tình,. Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ Đặng Văn Thủ sau 8 ngày truy bắt và đang củng cố hồ sở để xử lý nghi phạm này theo pháp luật.. Cảnh sát đã đưa người và nhiều tang vật, hàng trăm xe... về trụ sở; 100 người có kết quả xét nghiệm dương tính.Do mâu thuẫn gia đình và bị bố nhắc nhở,. Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ Vũ Hoàng M. ngay sau đó để điều tra vụ việc.Lợi dụng quán nước ở xã Song Lộc (huyện Châu Thành) vắng người,

