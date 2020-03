Bản tin Hình sự: U50 tung tin bị cướp hiếp dã man để... níu chân chồng

Do nghi ngờ chồng ngoại tình nên. Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang củng cố hồ sơ để xử phạt bà Châu Em về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước".Biết cô gái 18 tuổi bị thiểu năng trí tuệ thường xuyên ở nhà một mình,. Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang điều tra vụ việc.Mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video về, hàng trăm phương tiện ùn ứ. Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ việc.Ập vào quán cà phê Seven7 (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc.Kiểm tra bất ngờ một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh,. Cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật đồng thời đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.Người dân đi tập thể dục tại khu vực cầu Kim Long kinh hoàng. Công an thị trấn Bến Lức (Long An) đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.Do thiếu tiền trả nợ thua cờ bạc nên. Công an TP Hải Phòng đã bắt 2 đối tượng, thu giữ tang vật để điều tra, xử lý.

Sơn Ngân