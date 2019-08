Bản tin Hình sự: U70 bị bạn tình đánh chết sau khi mây mưa

bà Sằm Thị Màu (60 tuổi, ngụ xã Ea Tam) dùng thanh củi đánh ông Nông Văn T. (62 tuổi) tử vong do gãy tứ chi, gãy xương sườn... VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Màu để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". (Xem chi tiết) Yêu cầu bạn tình đi rửa chân sau khi quan hệ tình dục nhưng bất thành,VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Màu để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

3 thanh niên trên chiếc ô tô lớn tiếng gây sự sau đó hành hung các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ nhóm đối tượng trên để điều tra về hành vi Chống người thi hành công.

khởi tố, bắt tạm giam Diệp Văn Thạnh (SN 1968) - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và Trần Trường Sơn (SN 1976)-Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh về hành vi "Vi phạm quy định về quản lí tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Qua khám xét nơi ở và làm việc của 2 bị can cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Quách Công N. (SN 1959, trú xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) đã dùng hung khí chém nhiều nhát lên người bà Quách Thị N. (SN 1960), khiến người hàng xóm này tử vong. Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giam Quách Công N. tại Công an huyện Kim Bôi để điều tra vụ án.

Trần Quang Duy (SN 1983, trú phường Diên Hồng) bỏ chạy và sau đó rút dao đâm CSCĐ-Công an tỉnh Gia Lai khi bị ngăn cản khiến 1 chiến sĩ bị thương. Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia đang tạm giữ Duy để điều tra, xử lý.

khởi tố, bắt giam Đỗ Văn Quang (tức Quang 'Rambo', SN 1984, trú quận Cầu Giấy) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản". Công an cáo buộc Quang "Rambo" và đàn em đã cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc công ty. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982) đã giao cấu với hai con riêng của vợ (11 và 14 tuổi) khiến một em mang thai và sinh con vào cuối năm 2017. Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tân về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Nghệ An đã. Ông Minh và Thiện là bị can mới nhất trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành.

