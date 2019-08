Bản tin Hình sự: U70 bị bắt quả tang khi đang khỏa thân cùng bé 13 tuổi

Ập vào kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn xã Quảng Bìn (huyện Quảng Xương), Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 18 thanh niên (9 nam và 9 nữ), tuổi từ 17 đến 34, đang sử dụng ma túy. Theo lời khai của các đối tượng, trước đó,

Sau khi xảy ra mâu thuẫn cãi vã với em trai, người dân ở xã Tam Giang (huyện Núi Thành) phát hiện ông Ngô Hữu Hải (43 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tử vong tại nhà với vết cắt sâu ở cổ, trên đầu có thương tích. Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt Ngô Hữu Nên (34 tuổi) để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)

Phát hiện Đoàn Văn Nhị (66 tuổi) dụ dỗ bé gái 13 tuổi đến một căn nhà tại xã Bình Tâm,. Được biết, đối tượng này đã nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục. Công an TP Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Nhị về tội Giao cấu với trẻ em.