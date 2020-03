Bản tin Hình sự: U80 hiếp dâm nhiều lần bé 8 tuổi rồi cho bánh trung thu

Quảng cáo

TAND TP Cần Thơ đã xử sơ thẩm (xét xử kín) Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, Dệ đã thực hiện hành vi giao cấu với bé L.T.T. (SN 2013, là con gái riêng của chị S - con dâu Dệ) 3 lần. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Dệ cho T. 20 ngàn đồng, hoặc chiếc bánh trung thu và đe dọa không được nói cho ai biết. (xem chi tiết)

Qua thanh tra giải quyết tố cáo tại Trường Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng) từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc. (xem chi tiết)

Bị nghi trộm chó nên Trần Văn Mạnh và Trần Văn Hùng bị người dân xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vây đánh rồi đốt cháy xe máy. Hậu quả, Mạnh tử vong còn Hùng bị thương nặng. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Giết người” nhưng vẫn chưa xác định được ai là nghi phạm của vụ việc.(xem chi tiết)

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trước xe chở tân binh trên tỉnh lộ 390, đi từ huyện Thanh Hà (Hải Dương) ra Quốc lộ 5 với tổng số tiền là 14 triệu đồng.(xem chi tiết)

Ngày 5/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Văn Tân (SN 1990, ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) án 20 năm tù; Đặng Hữu Lâm (SN 1978, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) án 18 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”. Đây là 2 đối tượng từng có tiền án liên quan ma túy và cướp giật. Trước đó, 2 đối tượng này thường lui tới các chi nhánh ngân hàng rồi chọn những người sơ hở để ra tay cướp giật được số tiền hơn 933 triệu đồng trong 1 năm. (xem chi tiết)

Kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn, Cơ quan công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện Bùi Xuân Huấn (hay Huấn ‘hoa hồng’, SN 1985, quê Yên Bái) dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)

Anh Đinh Mến (22 tuổi) và anh Đinh Văn Nhin (32 tuổi, cùng trú khu phố Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) mang theo 1 khẩu súng tự chế vào rừng săn bắn thú rừng. Khi đến khu vực suối Hà Ren (thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo), trong lúc anh Mến đi vệ sinh thì nghe tiếng súng nổ nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện anh Nhin nằm quằn quại rồi tử vong. Hiện, vụ việc đang được công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) điều tra xử lý. (xem chi tiết)

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (SN 1979, trú xã Phù Lỗ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Khang chính là người trực tiếp đốt pháo đỏ đường trong một đám cưới được tổ chức tại xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 1/3 mà mạng xã hội xôn xao những ngày gần đây. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp