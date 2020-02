Bản tin Hình sự: Vết máu trong vụ thiếu niên chết bất thường ở hồ cá

Quảng cáo

Sau khi làm thuê cho chủ hồ cá ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, N.M.H. (16 tuổi) mất tích bí ẩn sau đó được tìm thấy tại hồ cá. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có nhiều vết máu trên bờ hồ, gần nơi phát hiện thi thể. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra. (xem chi tiết)

Khoảng 22h ngày 11/2, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể trong nhà trọ ở đường An Đà (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Hiện, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an quận Ngô Quyền xác định danh tính nạn nhân, đồng thời khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (xem chi tiết)

Vì phát sinh mâu thuẫn trong lễ cúng tổ, ông Trần Văn Phít (sinh năm 1962, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng) dùng dao đâm tử vong anh trai là Trần Văn Ph (ngụ cùng thị trấn). Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. (xem chi tiết)

Tối 11/20, một thanh niên quê ở tỉnh Đồng Nai cởi trần đi vào trụ sở công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương) rồi bất ngờ rút dao đâm thẳng vào người anh Ph. Anh Ph (SN 1985, là dân phòng phường Đông Hòa), nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng không có biểu hiện bất thường, không có dấu hiệu ngáo đá. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại ngôi nhà hoang thuộc thôn Đắk Krăk, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ một số dụng cụ dùng để xóc đĩa cùng tiền mặt 150 triệu đồng; thu giữ trên người các đối tượng hơn 111 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động, tạm giữ 4 xe ô tô các loại. (xem chi tiết)

Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet qua trang web Powgs.com. Tổng số tiền mà các con bạc và đường dây này nướng vào trò chơi ảo lên tới nghìn tỷ đồng (xem chi tiết)

Sáng nay (12/2), cơ quan chức năng cho biết, chủ nhân đứng tên trong giấy đăng ký ô tô biển xanh 80A-058.79 trong vụ ô tô Lexus đeo hai biển xanh và trắng đỗ ở sân chùa Tam Chúc (tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) trong ngày mồng 5 Tết là của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt 4 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19 trên địa bàn với tổng số tiền là 42,5 triệu đồng. Được biết, các trường hợp trên đều đã chấp hành quyết định xử phạt, gỡ thông tin sai lệch và cam kết sử dụng mạng xã hội đúng quy định, không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp