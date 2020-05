Bản tin Hình sự: Vì sao Đường 'Nhuệ' và con nuôi được rời trại giam vào ngày 11/5?

Quảng cáo

Thoát viêm đại tràng co thắt sau 7 năm khổ sở

Thông tin từ TAND cấp cao cho biết, trong phiên xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra vào ngày mai (11/5) tại Thái Bình, 2 đối tượng đang bị giam giữ gồm Đường “Nhuệ” và con nuôi là Tiến "trắng" được xác định là nhân chứng và sẽ được triệu tập đến toà. (xem chi tiết)

Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ đối tượng Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Trước đó, để có tiền tiêu xài, Rót lẻn vào nhà bà TTT (38 tuổi) để trộm nhưng thấy chủ nhà đang nằm ngủ nên định hiếp dâm. Lúc đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại thì bà T. tỉnh giấc và cắn đứt một phần lưỡi của Rót. (xem chi tiết)

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao tại Hà Nội vào nghị án trong phiên phúc thẩm vụ án sai phạm đất đai xảy ra ở Đà Nẵng. Phan Văn Anh Vũ tiếp tục kêu oan, nói mình chỉ là người đi mua nên không thể có tội vì việc bán nhà công sản hay giá cả, chủ trương cho chuyển đổi là việc của chính quyền. “Không xin gì HĐXX, đề nghị tuyên thật nặng nếu Vũ phạm tội và hãy trả tự do nếu không chứng minh được hành vi”. (xem ch tiết)

TAND tỉnh Sơn La dự kiến ngày 21/5 sẽ xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi, xảy ra tại địa phương này năm 2018. Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ công an) thỏa thuận, nhờ Lò Văn Huynh sửa bài, nâng cho 3 thí sinh đạt 27 điểm để đỗ trường công an với giá 700 triệu đồng/người. Bị cáo Huynh còn nhận nâng giúp một thí sinh khác đủ điểm vào trường công an với giá 300 triệu đồng. (xem chi tiết)

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ cướp taxi, nghi phạm dùng dao uy hiếp tài xế ngay trên xe nhưng tài xế taxi đã kịp dừng xe tháo chạy và hô hoán người dân trợ giúp. Nạn nhân của vụ việc là người đứng tuổi trú tại xã Quảng Phong (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đang làm dịch vụ cho một hãng Taxi. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cư ngụ tại TP.Bảo Lộc, bao gồm Trần Xuân Tình (42 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri), Chu Trọng Thành (26 tuổi, trú Phường 2) và Nguyễn Văn Thông (32 tuổi, ngụ Phường 2) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, bà Bùi Thị Linh Nhâm (41 tuổi, ngụ Phường 1, TP.Bảo Lộc) bị 4 đối tượng nói trên đánh đập, ép viết giấy nợ; ngoài ra còn bị giữ xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số giấy tờ tùy thân. (xem chi tiết)

Mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học, con gái có thể về làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh nên Ông N.Đ.T (trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) nhờ Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú tại khối 8, phường Lê Lợi) "chạy" việc và bị lừa mất 255 triệu đồng. Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)

Liên quan đến việc công an Đồng Nai triệt phá băng nhóm của trùm bảo kê Tuấn “cá” chuyên hoạt động “tín dụng đen” và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven khu công nghiệp (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) và các tiểu thương quanh khu vực (phường Hóa An, TP.Biên Hòa), một đối tượng của băng nhóm này đã ra đầu thú. (xem chi tiết)

Phát hiện chiếc xe máy Honda SH bị trộm, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng truy đuổi bắt giữ tên trộm. Khi bỏ chạy đến khu vực đường giao cắt Hoàng Quốc Việt - Bưởi thì tên trộm bị cảnh sát cùng người dân giữ lại. Tuy nhiên, người này có hành vi chống trả xịt hơi cay vào một chiến sĩ cảnh sát hòng bỏ trốn nhưng bị khống chế đưa về Công an phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội). (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp