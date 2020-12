Bản tin Hình sự: Xin lại con gà bị tịch thu không được, người đàn ông rút súng bắn công an

Quảng cáo

Rạng sáng 8/12, ông V. (thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị cắt "của quý" khi đi lên đồi cao su trên địa bàn. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng không tìm thấy bộ phận sinh dục bị cắt đứt. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp điều tra, làm rõ. (xem chi tiết)

Đặng Thị Ngọc Út (SN 1979, Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định) bị phạt tù giam 4 năm 7 tháng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp tài sản” nhưng không chấp hành rồi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh làm bảo vệ ở Tòa nhà Bitexco (phường Bến Nghé, Quận 1). Ngày 9/12, Út đã bị Công an Bình Định phối hợp với công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ hỗn chiến bằng súng và mã tấu trên QL91 (thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm nhiều người bị thương; bước đầu cơ quan công an xác định “trùm” giang hồ Tèo 72 mục ruồi - Huỳnh Văn Tèo (37 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) là đối tượng cầm đầu trong vụ việc. Nhưng hiện đối tượng Tèo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an huyện Thoại Sơn đang khẩn trương điều tra truy xét dấu vết, quyết bắt giữ các đối tượng gây án để xử lí nghiêm minh trước pháp luật. (xem chi tiết)

Đến Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) xin lại con gà bị tịch thu vì đá gà ăn tiền không được nên Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi) chửi bới, nhục mạ cán bộ chiến sĩ rồi rút súng bắn vào đầu đại úy Phan Văn Đúng đang trực ban. May mắn là đầu đạn lệch sang bên trái thái dương và dính vào phần mềm, nên không nguy hiểm đến tính mạng. (xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện tại quán vỉa hè, Phạm Hoàng Hải Sơn (19 tuổi, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho) dùng dao đâm Huỳnh Phát Minh (22 tuổi, ngụ phường 3) khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn để điều tra về hành vi "Giết người". (xem chi tiết)

Đinh Trọng Hiếu (26 tuổi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) dùng cuốc đánh hai người cùng huyện nên bị mời đến trụ sở xã làm việc. Tuy nhiên Hiếu không chấp hành mà còn dùng bắn 3 phát về nhóm công an xã nhưng không trún rồi lấy xe máy ở bên đường chạy trốn.Công an huyện Sa Thầy đã phát thông báo truy tìm Hiếu để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”. (xem chi tiết)

Ông T. Q. V (ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang ở vườn dừa của gia đình chờ người đến mua thì bị khống chế, bắt đi; sau đó người nhà ông V nhận được đề nghị phải chuyển cho nhóm bắt cóc 4,5 tỷ đồng để chuộc người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã có mặt tại xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) giải cứu thành công nạn nhân V đang bị giam giữ trong một chòi canh cà phê. (xem chi tiết)

Lộc Liên