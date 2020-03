Bản tin Hình sự: Y sỹ quay clip nhạy cảm rồi tống 'tình' và tiền nữ hàng xóm

Quảng cáo

Do ở cùng dãy trọ với chị N.K.T.V (26 tuổi, là nhân viên bán hàng), Phan Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là y sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn TP. Cần Thơ) lén lút dùng điện thoại đưa qua lam gió quay cảnh chị V. tắm. Sau đó, Hiếu yêu cầu chị này ngủ với mình một đêm nhưng chị V. không chấp nhận nên “tống tiền” 10 triệu đồng. Khi Hiếu đang nhận tiền của chị V tại một quán cà phê thì bị các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ bắt quả tang. (xem chi tiết)

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước Lào phá thành công chuyên án 918Lv. Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa, 1 khẩu súng quân dụng, 1 xe ô tô và một xe máy. (xem chi tiết)

Nghi ngờ người tình là bà Nguyễn Thị T. (55 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) lấy cắp 7 triệu đồng đi đánh bài nên Nguyễn Văn Óc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) đánh bà T đến mức bất tỉnh rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân tử vong sau đó. Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới đã tạm giữ hình sự đối Óc để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. (xem chi tiết)

Nguyễn Văn Chiến, (SN 1986, ngụ huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) có biểu hiện ngáo đá, vừa đi vừa la hét, trên tay cầm một con dao sắt cán gỗ dài khoảng 40cm ở khu vực cây xăng Thanh Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Khi thấy công an, đối tượng xông vào 1 trung tâm ngoại ngữ, khống chế 4 học sinh khoảng 14 tuổi rồi dùng dao tấn công tổ công tác khiến một đồng chí bị thương. Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. (xem chi tiết)

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp Công an TP.Hà Nội đã triệu tập ba phụ nữ với cáo buộc đăng tin sai sự thật về việc bệnh nhân thứ 21 mắc Covid -19 (tên N.Q.T, trú tại Ba Đình, TP Hà Nội), bịa đặt, xuyên tạc bệnh nhân này có “bồ nhí, con riêng”, khai báo y tế không trung thực, …(xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cựu cán bộ tài nguyên môi trường - Nguyễn Lê Giang (SN 1985, đường Trần Cao Vân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) lừa gần 100 tỷ đồng, nhiều nạn nhân cho rằng, họ tin và đưa tiền “đặt cọc” mua đất cho bị can không chỉ do Giang là cán bộ phòng tài nguyên môi trường (TNMT) của UBND TP Thanh Hóa mà còn là người có mẹ nguyên là phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, bố là Cục phó Cục Hải quan Thanh Hóa. (xem chi tiết)

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Minh Khoa - nguyên Phó phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La để điều tra hành vi đưa hối lộ liên quan vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương này. Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân với cựu thượng tá Nguyễn Minh Khoa. (xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1989, trú huyện Ân Thi, Hưng Yên) để điều tra hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Trường bị tố cáo có hành vi xâm hại bé gái L.T.K.N (SN 2010), đặc biệt đối tượng chính là bố dượng cháu N. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp