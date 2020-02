Bản tin Hình sự:Bố nhiều lần hãm hiếp con gái 14 tuổi, ép uống thuốc tránh thai

Quảng cáo

Viện KSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Văn T. (SN 1985, trú tại xã Quảng Hòa) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. T bị tố cáo nhiều lần hiếp dâm con gái ruột là cháu N.T.A (SN 2006) tại nhà của mình. (xem chi tiết)

Tàu cá KG- 2861TS bị chìm cách bờ biển xã Khánh Hội (huyện U Minh) khoảng 25 km của ông Lý Chí Linh ở Khánh Lam (U Minh, Cà Mau) đã được trục vớt đưa vào bờ và cùng với 3 thi thể thuyền viên bị kẹt trong khoang hầm tàu. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn. (xem chi tiết)

Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Đỗ Đăng Quang (19 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi) và Trần Thái Dương (16 tuổi, cả 3 đối tượng cùng ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Bước đầu cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng này đã dùng ná bắn bi sắt làm vỡ kính một loạt xe khách lưu thông trên QL1 qua địa bàn huyện. (xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Khưu Hoài Tâm (45 tuổi) ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, do tranh chấp đất đai, Tâm và một số người khác đánh nhau với nhóm người của gia đình bà P.K.L (ở phường 7, thành phố Bạc Liêu) khiến 3 bị thương tích nặng. (xem chi tiết)

Khu đô thị Phú Lộc IV, TP Lạng Sơn được biết đến là “khu nhà giàu” của xứ Lạng với hàng loạt biệt thự tráng lệ đua nhau mọc lên trong vài năm gần đây. Nhưng qua thanh tra xác định, hàng trăm nghìn m2 đất hình thành khu đô thị này bị thu hồi trái thẩm quyền (xem chi tiết)

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Trương Thị Thắm (trú tại xã Cổ Đạm) vì dùng facebook cá nhân đăng tải những thông tin sai sự thật về việc có một người ở xã bên cạnh đi Hàn Quốc về bị nhiễm Covid-19 khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. (xem chi tiết)

N.Đ.T (sinh năm 1973, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa tuyên án 36 tháng tù giam về hành vi vận chuyển trái phép bình rượu ngâm 2 chi gấu ngựa. (xem chi tiết)

Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Văn Tuấn (56 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Loan (57 tuổi) cùng ngụ xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo - hai vợ chồng trong vụ bạo hành mẹ già 88 tuổi để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp