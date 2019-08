Bản tin Hình sự:Tạm giữ đối tượng cho bé gái 7 tuổi mượn điện thoại rồi hiếp dâm

Quảng cáo

Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thiện (SN 1985, trú khu 4, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Làm việc với cơ quan điều tra, Thiện thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khi bố mẹ vắng nhà, Q thường sang nhà chơi với con của Thiện. Lúc này, Thiện dụ dỗ cho cháu Q. mượn điện thoại rồi thực hiện hành quan hệ tình dục với cháu bé. Thiện khai nhận từ tháng 6/2019 đến nay đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân (xem chi tiết).

Theo nguồn tin của Tiền Phong, rạng sáng 12/8, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm của tỉnh Sơn La và Lạng Sơn đã phát hiện thi thể ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1969, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) nổi trên sông Hồng, đoạn gần cầu Chương Dương, thành phố Hà Nội. Trước đó ông Mạnh, được ba đối tượng nam giới trẻ tuổi (đều mang quốc tịch Trung Quốc) thuê lái xe taxi chở từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đi về Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng. Khi xe đến một nơi vắng vẻ thuộc tỉnh Bắc Giang, bọn này ra tay sát hại ông Mạnh rồi lái xe đến địa phận tỉnh Hòa Bình thì bị hỏng xe (xem chi tiết).

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với một người đàn ông khoảng 50 tuổi để điểu tra về hành vi dâm ô với bé gái 10 tuổi trong thang máy. Trước đó, theo gia đình, khoảng 18h ngày 10/8, cháu bé đi học thêm nhưng được nghỉ nên tự đi bộ về nhà tại tòa chung cư T.V thuộc xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội). Khi vừa về đến nhà, cháu bé hoảng loạn khóc lóc. Lúc gia đình gặng hỏi thì cháu nói bị một người đàn ông trung tuổi đi theo về tận chung cư. Lợi dụng lúc cháu vào thang máy người đàn ông có hành vi sờ soạng, ôm hôn,…(xem chi tiết).

Trưa 13/8, trên đường quốc lộ 13 thuộc phường Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương, một nam thanh niên bất ngờ lao vào một quán bán dừa tại chợ nhỏ 185 (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) cướp con dao chặt dừa của chủ quán. Người này sau đó dùng con dao hung hãn đòi chém người đi đường. Người dân quá sợ hãi nên không ai dám đến khống chế, những người đi đường bỏ chạy tán loạn (xem chi tiết).

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Thị Hồng Hoa (SN 1984, ở Đông Anh, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa từng ăn hỏi và sống chung như vợ chồng với anh V. (ở Hà Nội). Nữ quái này giới thiệu với gia đình nhà chồng bản thân là vụ phó của Văn phòng Chính phủ, có thể mua căn hộ suất ngoại giao. Tin tưởng, em chồng của Hoa đã đưa 6 tỷ đồng để mua nhà tại khu đô thị Thành phố giao lưu (Hà Nội) nhưng sau đó, cô “chị dâu tương lai” biến mất, bỏ luôn việc cưới xin (xem chi tiết).

Hôm nay, TAND quận 4 (TPHCM) lên lịch xét xử, qua đó ngày 23/8 tới đây đơn vị này sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) tội danh “Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó Chánh án TAND quận 4) làm chủ tọa. Trước đó trong lần xử sơ thẩm đầu tiên, thẩm phán Nguyễn Hải Nam (cũng là Phó Chánh án TAND quận 4) đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung (xem chi tiết).

Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với Đỗ Hoàng Đạt (30 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Hưng (37 tuổi, trú tại thôn Đoàn Thượng, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Tại cơ quan điều tra, Đạt và Hưng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với số tiền 2 triệu đồng (xem chi tiết).

Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Đánh bạc bằng hình thức lô, đề”. Công an xác định, đối tượng Đinh Thị Nga (SN 1979, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) cầm đầu. Nga điều khiển các cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các “con bạc” rồi chuyển cho Nga tổng hợp. Địa điểm các đối tượng ghi lô, đề cũng không cố định mà liên tục thay đổi. Các thông tin về đường dây này rất bảo mật, hầu như không bị hé lộ ra ngoài (xem chi tiết).





Lộc Liên

Tổng hợp