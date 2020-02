Bản tin Hình sự:Thông tin mới vụ chánh án 'mây mưa' với kế toán tại nơi làm việc

Kiểm tra chiếc ô tô đang di chuyển trên đường Xuyên Á (thuộc ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), Công an tỉnh Cà Mau phát hiện dưới ghế xe 1.000 viên ma túy và 500 gram ma túy đá . Lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế Võ Minh Sanh (48 tuổi, trú thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) và Hà Nhật Chiêu (32 tuổi, trú phường 8, TP Cà Mau). (Xem chi tiết)

Sau khi. Trước đó, ông Xướng đã bị cách chức về mặt Đảng, cách chức về mặt chính quyền. Bà C., người có quan hệ tình dục với ông Xướng, nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo.Bị yêu cầu dừng xe trên quốc lộ 9 (đoạn qua phường 3, thành phố Đông Hà) do điều khiển mô tô vượt quá tốc độ cho phép, không gương chiếu hậu nhưngXảy ra cãi vã và xô xát với 4 người đi đòi nợ, ". Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã lý nghi phạm Đ.V.T về trụ sở công an huyện để lấy lời khai, làm rõ vụ án.Xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ,. Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang điều tra vụ việc.Công an tỉnh An Giang đã Nguyễn Trí Tâm (31 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.Thấy 2 con đánh nhau,. Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã bắt được Cảnh khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Mê Linh.Dù mới đám cưới được 14 ngày nhưng do ghen tuông,. Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn A. về hành vi Giết người để làm rõ nguyên nhân, xử lý đối tượng.

Sơn Ngân