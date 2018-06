Bao vây cả bản tìm bắt 2 đối tượng truy nã trong thủ phủ ma túy

Sáng nay, xác định còn hai kẻ đang cố thủ trong nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi), hàng chục cảnh sát vũ trang tiếp tục bao vây bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La.



Phía ngoài cách vài cây số, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm lập chốt ngăn người lạ vào. Người dân địa phương bị kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và hàng hóa khi qua lại, trung bình việc kiểm tra mất khoảng vài phút. Tuy nhiên, phần lớn họ sống cách xa hiện trường ít nhất cả cây số.



"Hai kẻ bị truy nã có súng vẫn đang trong đó, nguy hiểm lắm không vào được. Chúng tôi muốn vào cũng phải mặc áo giáp và đi xe bọc thép", cảnh sát khuyến cáo những người có ý định tiếp cận hiện trường.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với ban chuyên án tại Vân Hồ. Ước tính gần 300 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 lớp đã tham gia cuộc tấn công vào "đại bản doanh"của Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) - hai ông trùm ma túy vừa bị tiêu diệt hôm qua.Bộ Công an khen thưởng ban chuyên án, ghi nhận nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia.Theo quan sát của phóng viên, để đi vào bản Tà Dê phải băng qua nhiều nương ngô và cánh rừng. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, nhà của Thuận lợp mái tôn xanh, nằm lọt thỏm trong khuôn viên nửa quả đồi, tường rào cao.