Bắt nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

Sáng 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh (SN 1968, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) - nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và Trần Trường Sơn (SN 1976, ngụ xã Hoà Thuận, huyện Châu Thành) - Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Cả hai bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lí tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ở phòng Tài nguyên và môi trường TP. Trà Vinh.

Qua khám xét nơi ở và làm việc của bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm.

Diệp Văn Thạnh - nguyên chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị khởi tố.

Trần Trường Sơn - Phó chủ tịch UBND TP. Trà Vinh bị khởi tố. Ảnh CA Trà Vinh.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận, một số cán bộ tại thành phố Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, để “cò” nhà đất và cán bộ công chức lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách để “mua bán chính sách” nhằm thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, TP. Trà Vinh có 656 đối tượng chính sách xin miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 113 tỷ đồng. Qua kiểm tra gần 350 trường hợp, xác định số tiền miễn giảm không đúng gần 70 tỷ đồng. Có 284/334 đối tượng được hưởng chế độ chính sách như: cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ sữa chữa nhà... không thuộc đối tượng miễn giảm nhưng được giảm đến 63 tỷ đồng, 24 đối tượng chính sách bị đưa tên vào hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất hơn 6,2 tỷ đồng...

Kết luận kiểm tra, xác định trách nhiệm ông Diệp Văn Thạnh - Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh gây thất thoát với số tiền lớn. Theo đó, từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2014, ông Thạnh giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh ký 146 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 24 tỷ đồng .Qua kiểm tra 48 trường hợp thì phát hiện số tiền sai phạm gần 12 tỷ đồng.

Tháng 7/2014, ông Thạnh lên giữ chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh ký tiếp 5 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất gần 1 tỷ đồng. Sau đó, ông Thạnh ủy quyền cho ông Trần Trường Sơn - Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh ký 504 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất với số tiền hơn 94 tỷ đồng. Ông Thạnh ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh ký một quyết định miễn giảm với số tiền gần 68 triệu đồng. Thanh tra đã thẩm tra, xác minh 236 trường hợp trên phát hiện số tiền sai phạm hơn 51 tỷ đồng.

UBKT Trung ương chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh. Cơ quan điều tra xác minh trong hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, các đối tượng đã câu kết với “cò” đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 9 bị can (5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Trà Vinh, 4 bị can là môi giới mua, bán nhà đất).

Tháng 10/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh đối với ông Diệp Văn Thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh.

Nhật Huy