Bắt 2 'nhà báo dỏm' chuyên tống tiền các chủ lò than

Quảng cáo

Ngày 25/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, tỉnh Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 24/11, khi hai đối tượng trên đang nhận 5 triệu đồng của anh N.T.T. (34 tuổi, thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai) tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Ia Grai thì bị Công an huyện Ia Grai bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Dũng và Hoài khai nhận thường xuyên đến các lò than trên địa bàn huyện Ia Grai, giới thiệu là "nhà báo" và cho rằng các lò than này đã gây ô nhiễm môi trường, xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật, uy hiếp các chủ lò than phải đưa tiền, nếu không sẽ viết bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường lên báo và để cho các cơ quan chức năng biết.

Bằng cách thức này, hai đối tượng trên đã nhận của ông N.V.M. (50 tuổi, thôn Dê Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) 1 triệu đồng; ông P.V.P. (60 tuổi, thôn Dê Lung 2) 1,1 triệu đồng; bà N.T.T. (59 tuổi, thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) 1 triệu đồng.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, hai đối tượng trên đã khai nhận hành vi nhận tiền, còn về thẻ ghi “phóng viên” của một tạp chí mà các đối tượng trên trình ra khi bị bắt là thật hay giả thì đang được xác minh.

Tiền Lê