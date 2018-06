Bắt 2 thanh niên chơi cá độ bóng đá mùa World cup

Chiều 20/6, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra để xử lý 2 đối tượng cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại di động với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Vụ việc được phòng CSHS (PC45) công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành phát hiện và và mời làm việc vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, qua nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, vào khoảng 14h20 ngày 20/6, phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào quán cà phê ở ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành.

Tại đây, cơ quan chức năng tiến hành mời 2 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Thuận (SN 2000, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) và Trần Văn Thi (SN 2000, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) về cơ quan công an huyện Châu Thành để làm việc.

Trần Văn Thi tại cơ quan công an.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Thuận khai nhận từ khi khai mạc giải bóng đá World cup 2018 đến nay, Thuận có cá độ bóng đá với Trần Văn Thi được 8 trận. Tổng cộng Thuận thua Thi với số tiền 47 triệu đồng. Cũng tại cơ quan công an, Thi thừa nhận phù hợp với lời khai của Thuận và những lần cá độ bóng đá giữa Thuận và Thi đều nhắn tin bắt kèo qua điện thoại di động.

2 xe máy của Thuận và Thi bị cơ quan công an tạm giữ.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 2 điện thoại di động là phương tiện dùng để phục vụ cá độ bóng đá cùng 2 xe máy của Thuận và Thi.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Thịnh