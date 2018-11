Bắt 25 đối tượng tại tụ điểm đá gà quy mô lớn, thu gần 1 tỷ đồng

Theo cơ quan công an, từ nguồn tin báo của quần chúng, vào khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 04/11, Công an thị xã Vĩnh Châu bất ngờ ập vào khu đất trống của ông Quách Hiền Dú tại khóm Vĩnh An (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu), bắt quả tang 25 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Tang vật vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản thu giữ tang vật gồm 19 con gà đá, 85 xe mô tô các loại, trên 930 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật có liên quan. Được biết, tụ điểm này hoạt động từ đầu năm đến nay, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Sau khi bị phát hiện, ông Quách Hiền Dú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Lương