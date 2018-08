Bắt 2kg ma túy tổng hợp loại mới

Chiều 15/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thưởng nóng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) cùng các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án 418H, triệt xóa đường dây ma túy khủng trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Trước đó, sau nhiều tháng điều tra, chiều 9/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), Ban chuyên án 418H đã bắt quả tang Đào Xuân Hải (22 tuổi) và Nguyễn Quang Hợp (26 tuổi) cùng ở phường Đông Lễ, TP Đông Hà (Quảng Trị) đi trên taxi và đang vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp loại Kentamin từ biên giới Nghệ An vào. Qua khám xét, Công an thu giữ một số hàng nóng trên xe. Mở rộng khám xét nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm nhiều tang vật khác.

Công an Quảng Trị trao thưởng cho lực lượng tham gia phá thành công chuyên án 418H. ẢNH: CA.

Được biết, ma túy tổng hợp loại mới được cho là nguy hiểm hơn các loại ma túy tổng hợp thông thường và chưa nằm trong danh mục quản lý của cơ quan chức năng.

H.Thành