Bắt 3 băng nhóm giang hồ cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

TP - Công an quận Tân Phú (Công an TPHCM) đã bắt tổng cộng 3 băng nhóm giang hồ do các đối tượng Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Huy Long và Nguyễn Khắc Ðức cầm đầu, cùng với hơn 20 nghi phạm có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi.