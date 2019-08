Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc nghi giết người cướp taxi

Quảng cáo

Theo đó, chiều 9/8, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 3 nghi can người Trung Quốc có liên quan đến vụ việc anh M. chết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, như báo Tiền Phong phản ánh đêm ngày 8/8, trong lúc dừng đỗ xe (taxi hãng K.L 788) tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), ông Nguyễn M. (53 tuổi, trú tại ngã 6, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) được ba đối tượng người Trung Quốc thuê xe chở về Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng.

Khi đến địa phận tỉnh Bắc Giang, các đối tượng bất ngờ sát hại ông M. rồi lái xe hướng về phía Tây Bắc.

3 nghi phạm người Trung Quốc bị Công an Sơn La bắt giữ.

Khi xe đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Sơn La thì bị hỏng, các đối tượng phi tang xác anh M, bỏ xe ở một khu vực đầm lầy rồi đi bộ ngược theo dòng sông Đà.

Đến chiều 9/8, ba nghi phạm bị công an tỉnh Sơn La bắt giữ. Chiếc xe taxi được người dân phát hiện, sau đó trình báo sự việc đến công an. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều vết máu, xe bị vỡ kính…, sau đó phát hiện thi thể anh M. dưới sông Đà.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Sơn La đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ vụ việc.

Quang Lộc