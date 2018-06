Bắt 3 nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an

Ngày 28/6, một nguồn tin riêng của cho hay các trinh sát đã bắt giữ một nghi can gây ra vụ nổ tại phường 12, quận Tân Bình vào chiều 20/6. Nguồn tin cho hay nghi can bị bắt giữ tên Hậu, bị bắt khi đang lẩn trốn tại một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ.

Hai nghi can gây ra vụ nổ ở trụ sở Công an phường 12, Tân Bình.

Nguồn tin cũng cho hay trước đó công an đã bắt được hai kẻ cầm đầu, chỉ huy việc gây ra vụ nổ chấn động dư luận này.Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Vụ nổ khiến một người bị thương phải đi cấp cứu và làm nhiều xe máy hư hỏng.Cơ quan chức năng đã khám nghiệm, xác định chất gây nổ, trích xuất camera từ các hộ dân chung quanh, xác định trước khi xảy ra vụ nổ có hai thanh niên nghi vấn mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang đi trên xe máy đến gần trụ sở công an phường.Khi hai thanh niên đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Sau đó thì xảy ra vụ nổ.