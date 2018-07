Bắt 4 đối tượng tìm chém công an xã tử vong

Ngày 23/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ chém công an viên xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Võ Thành Hải (SN 1977), Nguyễn Công Luân (SN 1988), Dương Minh Khoa (SN 1991, cùng ngụ xã Vạn Phú) và Phan Thanh Tùng (SN 1992, ngụ xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) vì hành vi giết người.

Điều tra ban đầu, ngày 15/7, công an viên xã Vạn Phú Nguyễn Ngọc Tr. trong khi ăn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với các đối tượng trên, sau đó Tr. bỏ về.

Đến 17 giờ, khi đang đi trên đường tại thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, thì anh Tr. bị 4 đối tượng trên đi xe máy áp sát. Các đối tượng dùng vật sắc chém anh Tr. nhiều nhát khiến anh này tử vong trên đường cấp cứu vì vết thương quá năng.

Ông Nguyễn Như Thiết, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, cho biết thời điểm này đang là ngày nghỉ, anh Tr. không được phân công nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa anh em, bạn bè với nhau. Đây là vụ trọng án nên chính quyền đã báo công an huyện và công an tỉnh thụ lý.

Theo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa, sau khi nhận được thông tin, phòng đã cử cán bộ xử lý. Các đối tượng sau đó đã lần lượt ra đầu thú. Phòng đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

