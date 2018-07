Bắt 9 thanh thiếu niên thực hiện hàng loạt vụ cướp ở Sài Gòn

Tên bị được camera an ninh tại một cửa hàng ghi lại.

Ngày 1/7, Công an quận 10, TP HCM cho biết vừa bắt giữ 9 nghi can nằm trong băng nhóm thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản tại các cửa hàng tiện ích ở trung tâm TPHCM.Theo điều tra bước đầu, từ tháng 4 đến tháng 6/2018, các đối tượng giả danh khách hàng đến các cửa hàng tiện ích ở TP HCM để mua hàng hóa. Sau đó, bọn chúng dàn cảnh để thực hiện hàng loạt vụ cướp nước ngọt, mỹ phẩm, bia… Nguy hiểm hơn, khi bảo vệ phát hiện ngăn cản thì nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công rồi nhanh chóng tẩu thoát.Mới đây, băng nhóm này dùng hung khí tấn công bảo vệ để cướp hàng hóa tại cửa hàng tiện lợi trên đường Hồ Xuân Hương (phường 6, quận 3) nhưng bị camera an ninh ghi lại. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã xác định được danh tính một số đối tượng nằm trong băng cướp.Đến trưa 29-6, trinh sát ập vào 1 tiệm internet trên địa bàn quận 10 bắt giữ 2 đối tượng. Từ lời khai của bọn chúng, công an bắt giữ thêm 7 đối tượng nằm trong băng cướp.Theo cơ quan điều tra, băng cướp này có khoảng 20 đối tượng có tuổi đời từ 13 – 20 tuổi.

Theo Người Lao Động