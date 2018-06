Bắt bầu sô đám cưới hiếp dâm bé gái 5 tuổi trong vườn tràm

Theo VSND tỉnh Bình Phước, khoảng 17 giờ, ngày 22/6, cha cháu N.T.T.V. (SN 2013) là N. V. M. (SN 1980, ngụ ấp Cây Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), rời khỏi nhà mua đồ nấu ăn khi trở về thì không thấy con gái là cháu N.T.T.V. (SN 2013).

Chạy lòng vòng tìm một hồi lâu M. bắt gặp Thơm đang chở con gái giữa đường, cách nhà chừng 1km, hướng từ trong rừng tràm thuộc nghĩa trang huyện Đồng Phú đi ra. Sau đó, anh M., cùng Thơm đưa cháu V., về nhà.

Nhưng khi đến cổng thì Thơm không vào mà dừng xe đứng bên ngoài. Thấy vậy, anh M., cố thuyết phục thì Thơm đồng ý vào nhà. Lúc này, cháu V., cũng nhảy xuống xe chạy về phía sau nhà. Khi vào đến nhà, Thơm cầm ngay chai rượu thông báo uống 1-2 ly để về.



Do đã nghi ngờ, anh M., bảo để đi lấy mồi ra nhậu. Thừa lúc xuống bếp, anh M., gặng hỏi thì được cháu V., cho biết Thơm có hành vi đồi bại với V.. Tức giận, bước lên nhà thì Thơm ra xe máy để chạy khoảng 10m. Anh M., liền yêu cầu quay lại rồi cùng người em họ khống chế Thơm và trình báo đến công an.

Tại cơ quan công an, Thơm khai nhận, khoảng 16 giờ cùng ngày, Thơm đi từ phòng trọ của mình tại phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài đến nhà người quen là anh M. chơi. Tại đây, Thơm thấy V. đang ở nhà. Do có quen biết nên cháu V. kêu Thơm chở qua nhà chú ruột của mình ở gần đó để chơi.



Tuy nhiên trên đường đi, Thơm nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu nên chở đến khu vực vườn tràm thuộc ấp Suối Da, xã Tân Hưng rồi dụ dỗ và thực hiện hành vi giao cấu. Khi cháu V. khóc Thơm mới chở cháu về nhà.



Được biết, Thơm qua một vài lần nhậu với anh M., nên quen biết. Trông bề ngoài Thơm là một thanh niên lịch lãm, đẹp trai và có nghề nghiệp ổn định là bầu sô tổ chức đám cưới tại địa phương.



Hiện cơ quan tố tụng đang tạm giam bị can Nguyễn Duy Thơm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh