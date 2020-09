Bắt chồng cũ truy sát gia đình vợ khiến 3 người thương vong

Quảng cáo

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm Lê Minh Hải (SN 1983), kẻ cầm dao truy sát mẹ và 2 chị vợ cũ tại nhà riêng khiến một người tử vong, hai người nhập viện.

Theo đó, Hải bị bắt giữ vào 18h10 khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Công an xác định, Hải gây án xong chạy xe đến tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh Hải thì bỏ lại xe máy rồi bắt xe khách đi huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Đối tượng Hải bị bắt giữ sau khi cầm dao truy sát gia đình vợ cũ

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/9, Hải bất ngờ cầm dao xông vào truy sát bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi); Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) khi đang ở nhà riêng tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chân rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ba nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng.

Hoài Nam