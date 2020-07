Bắt cóc con đưa lên núi, đòi cha trả nợ 35 triệu đồng

Quảng cáo

Chiều 26/7, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 đối tượng trú trên địa bàn về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bốn đối tượng bắt cóc gồm Đoàn Viết Nhân (1993, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), Nguyễn Viết Hiền (1995, trú phường Thủy Xuân); Lê Thanh Sang (1997, trú phường An Tây, TP Huế) và Trần Công Ý (1997, trú xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế).

Đối tượng Nguyễn Viết Hiền.

Trước đó, giữa Đoàn Viết Nhân và anh Huỳnh Văn Q. (1998, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) xảy ra mâu thuẫn nợ nần. Tối 22/7, Nguyễn Viết Hiền - cùng nhóm với Đoàn Viết Nhân phát hiện anh Q. ngồi uống trà sữa với bạn gái tại đường Bà Triệu, Huế, nên gọi điện cho Nhân đến giải quyết.

Tại đây, Hiền và Nhân đánh đập Q. rồi đưa lên xe ô tô BKS 75A-099.14 để chở đến đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Tại đồi Thiên An, Nhân, Hiền cùng với Sang, Ý có hành vi đánh anh Q. và yêu cầu “con nợ” gọi điện cho cha ruột mang 35 triệu đồng đến trả.

Cha của Q. hẹn gặp tại một bệnh viện ở Huế để giao tiền. Tại đây, Trần Công Ý đã bị công an bắt giữ. Nhân và Sang kịp điều khiển ô tô trốn khỏi hiện trường. Còn Nguyễn Viết Hiền không đến bệnh viện mà tách nhóm trước đó để về nhà có việc riêng.

Sau một thời gian lẩn trốn, cả 3 đối tượng Nhân, Sang, Hiền đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ngọc Văn