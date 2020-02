Bắt cựu tổng giám đốc từng chỉ định thầu cho công ty của con

Quảng cáo

Ngày 13/2, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an TP đã thực hiện lệnh bắt giam ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng). Ông Anh bị bắt vì liên quan sai phạm xảy ra tại các dự án như xây dựng khu Tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) giai đoạn I và giai đoạn II. Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý chất lượng xây dựng các khu hạ tầng kỹ thuật tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Kết luận cho thấy, các dự án này sai phạm nghiêm trọng ở nhiều khâu từ lập dự án, giám sát đầu tư, khảo sát thiết kế, đấu thầu, quản lý chất lượng, thi công xây dựng... gây thiệt hại cho ngân sách trên 30 tỷ đồng. Trong đó có việc, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (bên mời thầu, do ông Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc) đã chỉ định thầu trái quy định 5 gói thầu với tổng giá trị 3,42 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thuận Anh do ông Nguyễn Tuấn Thanh làm giám đốc.

Được biết, ông Nguyễn Tuấn Thanh là con ruột của ông Nguyễn Tuấn Anh. Việc chỉ định thầu này vi phạm các hành vi bị cấm tại Luật Đấu thầu, vi phạm quy định những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm tại Luật Phòng, chống tham nhũng…

Ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng)Ảnh: C.T

Nhiều sai phạm

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, qua kiểm tra tại 3 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 3, dự án Hòa Liên 4 giai đoạn 1 và dự án Hòa Liên giai đoạn 2 (do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng điều hành), cơ quan chức năng đã phát hiện công trình thi công sai so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Nguyên nhân gây sụt lún tại các công trình chủ yếu là không thực hiện khảo sát địa chất xây dựng đảm bảo theo quy định làm căn cứ để phục vụ triển khai hồ sơ thiết kế, dẫn đến thiếu căn cứ, không tính toán, đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu.

Vì vậy, trong quá trình thi công, các khu vực có lớp đất yếu đã gây ra hiện tượng lún. Sai phạm nêu trên trong công tác khảo sát, thiết kế dẫn đến sụt lún công trình đã vi phạm quy định của Luật Xây dựng 2003, Nghị định 209/2004 của Chính phủ...

Để xử lý hậu quả, cơ quan chức năng Đà Nẵng dự kiến phải chi tổng kinh phí lên đến hơn 59,1 tỷ đồng. Trong đó, riêng 3 dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư Hòa Liên là hơn 30,6 tỷ đồng.

Trong hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ rõ những sai phạm trên là do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định, giám sát, thi công.

Với vai trò là đơn vị điều hành dự án (2010-2014), Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm trực tiếp liên quan các sai phạm trong quá trình quản lý điều hành từ khâu lập dự án, giám sát đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng. Ở đây, công ty này đã vi phạm các quy định trong khảo sát, thiết kế xây dựng dẫn đến sụt lún gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý, khắc phục với dự toán kinh phí hơn 30,6 tỷ đồng.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng nhắc đến việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các bộ phận, cá nhân trực thuộc có liên quan trong tham mưu ban hành văn bản đồng ý chủ trương chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế... và lựa chọn tư vấn giám sát thi công không đúng quy định của Luật Đấu thầu 2005.

Đại tá Trần Mưu cho biết: Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ. Sắp tới, sẽ có một số cá nhân tiếp tục bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến các sai phạm.

Được biết khi còn đương chức, ông Nguyễn Tuấn Anh nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng của TP Đà Nẵng, và năm 2007 ông Tuấn Anh được trao giải thưởng Bạch Thái Bưởi.

Nguyễn Thành