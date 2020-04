Bắt đối tượng cầm dao đuổi chém cán bộ trạm kiểm soát dịch COVID-19

Quảng cáo

Chiều nay, 14/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (38 tuổi, trú tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ ".

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 9 giờ 30 ngày 10/4, anh Nguyễn Đình Điều (36 tuổi) chở Nguyễn Tiến Lực (38 tuổi), đều trú tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà đi trên đường ĐH 61 (thuộc địa phận thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Khi 2 người này đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên đường ĐH 61 thì ông Đặng Vũ Hiệp, Trưởng Công an xã Tân Hòa đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phát hiện cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Ông Hiệp yêu cầu họ dừng xe để kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tuy nhiên, ngay tại chốt kiểm soát, Nguyễn Tiến Lực lập tức có thái độ hung hăng, đồng thời lăng mạ, xúc phạm tổ công tác.

Khi tổ công tác yêu cầu Lực và Điều về UBND xã Tân Hòa làm việc, các đối tượng không chấp hành, thậm chí còn chống đối quyết liệt. Nguyễn Tiến Lực chạy đến bàn bán thịt lợn của bà Nguyễn Thị Huệ gần đó lấy một con dao nhọn (loại dao bầu dài 40 cm, bản rộng 8 cm) đuổi và chém về phía ông Đặng Vũ Hiệp nhưng không trúng. Sau đó cả hai bỏ về nhà.

Hoàng Long