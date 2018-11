Bắt đối tượng chuyển 30 bánh heroin vào thủ phủ ma túy Lóng Luông

Ngày 12/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ vừa phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và các đơn vị phòng nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông.

Theo Công an tỉnh Sơn La, rạng sáng 11/11, tổ công tác của ban chuyên án đã bắt quả tang Pùa Láo Sáu (SN 1967, trú tại bản Căng Ty, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu) khi đang vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn bản Tân Lập, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bằng ô tô.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ 30 bánh heroin, 15 túi ma túy tổng hợp, một ô tô và nhiều tang vật khác liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hoàn