Bắt đối tượng mang 3 tiền án vận chuyển ma túy

Ngày 22/6, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa nhận bàn giao đối tượng Phạm Văn Đàn (59 tuổi, ngụ KP.Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) từ Công an phường Tân Đông Hiệp để tiếp tục điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào tối ngày 21/6 trong lúc đi tuần tra, công an phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy Honda hiệu Wave biển số 61S4 - 9410 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong túi áo của người này có 7 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là heroin). Ngay sau đó, tổ tuần tra đã mời đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, đối tượng Đàn khai nhận những bịch nilon trên là Heroin, đang trên đường giao ma túy cho các con nghiện tại khu vực TX.Dĩ An thì bị bắt. Được biết, Đàn từng có 3 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hương Chi