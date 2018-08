Bắt đối tượng truy nã làm giả giấy tờ, lừa đảo

Chiều 20/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Pc45 công an Lạng Sơn phối hợp với công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tiến hành bắt giữ Đào Xuân Mạnh (SN 1976, trú phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) tại khối 10 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Đối tượng Mạnh đang bị công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phi vụ đầu tiên Mạnh nhắm tới khi thấy Nguyễn Thị Kim Liên ở TP Bắc Ninh đăng tin cho thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS 30A-861.96; đối tượng liền gọi điện và đặt vấn đề thuê chiếc xe để phục vụ cho công việc đi lại.

Sau khi thống nhất giá cả thuê xe, hợp đồng nhanh chóng được thiết lập có chữ ký của cả hai bên thuê và cho thuê. Thời gian cho thuê 3 tháng với giá 20 triệu đồng/ tháng. Mạnh tỏ ra là người sòng phẳng khi đưa cho chị Liên 80 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng tiền đặt cọc và 40 triệu đồng trả trước tiền thuê xe 2 tháng. Sau khi có xe, Mạnh liền cắt liên lạc, lẩn trốn chủ xe.

Tương tự, từ đầu năm 2017 đến nay, Mạnh lừa thuê hàng loạt xe ô tô của các cá nhân ở Hà Nội sau đó bán lại cho người khác hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Kiểm tra chỗ ở của Mạnh, công an phát hiện, thu giữ một số máy móc, trang thiết bị làm giả giấy tờ, con dấu của nhiều cơ quan tổ chức để lừa đảo.

Nguyễn Duy Chiến