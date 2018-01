Bắt được Vũ, phải tìm ra người cung cấp bí mật nhà nước

Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị BCH Quân sự Quảng Nam–Đà Nẵng (cũ) đã bày tỏ với Tiền Phong như trên, sau việc Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt chiều 4/1.

Ông cho hay ngay sau khi biết tin Vũ bị bắt, ông gọi cho các đồng chí cựu chiến binh, ai cũng mừng và nói sẽ tiếp tục theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và xử lý của cơ quan công an như thế nào. “Lúc đầu nghe xôn xao bị bắt ở Singapore, tôi chưa yên lắm vì nghĩ không khéo Vũ lách nọ kia đi nước khác. Bây giờ báo đài chính thống đã đưa thì chính xác, an tâm rồi. Thật sự rất mừng!”, ông nói.

Theo đại tá, việc bây giờ, công an phải phối hợp với các đơn vị hữu quan khai thác đầy đủ chứng cứ, đưa ra tòa, xử lý Vũ theo đúng pháp luật.

Đại tá Lê Công Thạnh trao đổi với Tiền Phong sau việc Vũ "nhôm" bị bắt chiều 4/1. Ảnh: Thanh Trần. “Tội làm lộ bí mật nhà nước là tội rất nghiêm trọng, nếu lộ bí mật càng quan trọng thì phạt tù càng nặng. Tổ quốc trên hết, sao lại đi làm lộ? Hành động đó của Vũ bị xử lý là chuyện rõ ràng rồi. Vấn đề là tại sao Vũ có bí mật để làm lộ? Tôi mong bắt được Vũ rồi, phải tìm ra người cung cấp để xử lý tới cùng!”, đại tá Thạnh thẳng thắn.

Ông tiếp lời: “Tôi dẫn chứng chuyện lộ lai lịch của chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, ở đâu mà đưa ra khi nó ở trong kho bí mật, rồi đưa lên mạng để bôi bác, làm xấu hình ảnh cán bộ cấp cao thành phố. Rõ ràng có người làm vì tài liệu đó rất quan trọng”.

Bày tỏ phân vân trước tội danh của Vũ “nhôm”, Đại tá Thạnh cho rằng đáng ra cơ quan chức năng phải nêu thêm nhiều hành vi sai trái của Vũ liên quan tới nhà công sản; uy hiếp chính quyền, mà cụ thể ở đây là chủ tịch Huỳnh Đức Thơ; dựa vào thế lực nào đó gây lũng đoạn nội bộ chính quyền, nghi ngờ lẫn nhau, lôi kéo phe cánh, nhóm lợi ích… Kể cả việc dư luận xôn xao lo lót cho các quan chức, như cho nhà, đất, xe… Và làm rõ thêm cả lý lịch, có đúng là sĩ quan công an, cấp bậc gì, đơn vị nào?

“Tôi hy vọng không chỉ xử lý tới cùng về tội làm lộ bí mật nhà nước, mà những hành động tôi nói ở trên cũng sẽ được điều tra tới cùng. Tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ đúng tội, đúng người, những ai liên quan đều phải đưa ra ánh sáng!”, đại tá nhấn mạnh.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 4/1, cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát bản tin ngắn xác nhận về việc bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ sau khi bị Singapore trục xuất.

Bản tin nêu rõ: Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật'.

Thanh Trần