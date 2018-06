Bắt giam 10 người trong vụ gây rối ở Bình Thuận

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ vào ngày 10/6 tại quốc lộ 1A, thuộc thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong. Liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Bình Thuận cũng đã thu giữ 7 két vỏ bia, hai bao gạch đá được nhận chìm dưới chân cầu Trần Hưng Đạo, đoạn trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận để cung cấp cho các đối tượng quá khích tấn công cảnh sát cơ động.

Công an huyện Tuy Phong bắt giữ 10 đối tượng gồm Nguyễn Văn Mẹo (SN 1975), Phạm Sang (SN 1992), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1996), Ngô Văn Đạt (1989), Phan Thanh Nam (SN 1990), Nguyễn Chương (SN1995), Lê Văn Liêm (SN 1995), Ngô Đức Duyên (SN 1998), Đỗ Văn Ngọc (SN 1996) và Nguyễn Minh Kha (SN 2000). Tất cả đều thường trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình, do thiếu hiểu biết và bị kích động, xúi giục nên những người này đã tham gia tụ tập, dùng gạch đá ném vào cảnh sát cơ động. Trong đó, Nguyễn Văn Mẹo (chạy xe ôm) khai dù lực lượng cảnh sát cơ động chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự và không có hành động gây nguy hiểm gì nhưng do bị xúi giục, kích động nên đã thực hiện hành vi ném đá vào cảnh sát cơ động.

Còn đối tượng Phạm Sang (hành nghề đánh bắt cá biển) khai do xem thông tin trên mạng xã hội nên đã ra khu vực cầu Nam thuộc thị trấn Phan Rí Cửa. Tại đây, Sang bị kích động bởi đám đông nên đã dùng xoong, nồi, chày để gõ và hô hào chống đối lực lượng cảnh sát.

Theo lời khai, nhiều người cũng không biết đám đông tụ tập vì mục đích gì nhưng bị kích động nên tham gia gây rối. Ngoài ra, trong vụ tụ tập gây rối vào ngày 10/6 tại Tuy Phong còn có một số người lạ mặt đến phát cơm, nước uống và thường xuyên kích động, xúi giục người dân đập phá tài sản, chống đối lực lượng thi hành công vụ...

Hiện Công an huyện Tuy Phong đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những kẻ chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, kêu gọi người dân tích cực tố giác và vận động những người có hành vi gây rối ra trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lãnh đạo Công an huyện Tuy Phong cho biết, sẽ cương quyết xử lý nghiêm khắc đối với những kẻ cầm đầu, quá khích, kích động người dân. Đồng thời thực hiện chính sách khoan hồng đối với những người do nhẹ dạ, cả tin, bị xúi giục, lầm lỡ mà có những hành vi vi phạm.

Theo lời khai của các đối tượng, nhiều người cũng không biết đám đông tụ tập vì mục đích gì nhưng bị kích động nên tham gia gây rối. Ngoài ra, trong vụ tụ tập gây rối vào ngày 10/6 tại Tuy Phong còn có một số người lạ mặt đến phát cơm, nước uống và thường xuyên kích động, xúi giục người dân đập phá tài sản, chống đối lực lượng thi hành công vụ...

Ngô Bình