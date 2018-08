Bắt giam 2 cán bộ liên quan vụ sửa điểm thi tại Hòa Bình

TPO - Chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.