Bắt giam 5 đối tượng trong tổ chức cho 150 du khách bỏ trốn ở Đài Loan

Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết, sau một thời gian xác minh vụ việc công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động vào cuối năm 2018 thông qua con đường du lịch, đến nay Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo Bộ Công an, qua quá trình điều tra, xác minh vụ việc 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động từ ngày 21 đến ngày 23/12/2018 thông qua con đường du lịch, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan” xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.



5 bị can trong đường dây tổ chức cho du khách trốn đi Đài Loan

Trong số các bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1984), trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Trần Văn Danh (SN 1989), trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Hùng (SN 1978), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Vũ Nhật Tuấn ( SN 1960), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Bị can còn lại là Nguyễn Lâm Sỹ (SN 1984), trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh được tại ngoại hầu tra.

Trước đó báo chí trong nước đã đưa tin về việc, cảnh sát Đài Loan phát đi thông báo có 153 du khách Việt Nam nhập cảnh Đài Loan vào ngày 21 và 23/12/2018 qua các tour du lịch theo nhóm và lịch trình thăm quan kéo dài từ 4-5 ngày. Tuy nhiên, sau đó có gần 150 người đã tách đoàn “mất tích”. Cơ quan chức năng nghi ngờ họ đến Đài Loan để tìm việc làm bất hợp pháp. 88 người Việt Nam trong số này đã bị bắt hoặc tự trình diện sau đó.

Sau cuộc điều tra, cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện nhóm buôn người ở Đài Loan do người Việt Nam cầm đầu hợp tác với nhóm ở Việt Nam để cung cấp cho người Việt Nam cơ hội làm việc tại Đài Loan. Làm việc với các công ty du lịch nhỏ, nhóm buôn người ở Việt Nam nói với các đối tượng tiềm năng rằng có thể đưa họ vào Đài Loan bằng visa du lịch và sắp xếp công việc cho họ với mức giá 1.000-3.000 USD/tháng.

Cũng theo cơ quan chức năng của Đài Loan, một số người Việt Nam phải vay nợ hoặc bán đất ở quê để trả phí đến Đài Loan nhưng lại trở thành nạn nhân của nạn buôn người và thậm chí là bóc lột tình dục.

Đến 12/1/2019, cảnh sát Đài Đông (Đài Loan) thông báo đã bắt giữ 11 lao động nhập cư trái phép người Việt khi đang trốn sau một xe tải chở hàng. Trong nhóm người lao động bị bắt giữ, có 9 người thuộc đoàn du khách Việt bỏ trốn tại Cao Hùng vào tháng 12/2018.

Dương Lê