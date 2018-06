Bắt giam cựu Tổng giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra 3 vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54, 55, 56/C46-P11 ngày 13/9/2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 21/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố bị can số 94, 93, 92, 91/C46-P11; ra các Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355, Bộ luật Hình sự, đối với:

1. Từ Thành Nghĩa, sinh năm 1962, nghề nghiệp: Nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

Ông Từ Thành Nghĩa

2. Võ Quang Huy, sinh năm 1961, nghề nghiệp: Nguyên Chánh Kế toán Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

Đối tượng Võ Quang Huy

3. Đinh Văn Ngọc, sinh năm 1973, nghề nghiệp: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Đối tượng Đinh Văn Ngọc

4. Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1971, nghề nghiệp: Trưởng Ban Tài chính Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP).

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng