Bắt giam một hiệu trưởng tham ô tài sản

Chiều tối 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý ông Huỳnh Văn Phụ, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam Lâm Đồng về trại tạm giam ở TP.Đà Lạt để điều tra làm rõ những sai phạm nghiêm trọng về tài chính tại ngôi trường này.

Trước đó, Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phụ về hành vi tham ô tài sản. Ngôi trường này có trụ sở tại huyện Đạ Tẻh.

Theo kết quả điều tra bước đầu của các cơ quan chức năng, 10 năm qua, ông Phụ cùng bà N.T.Q.N (nhân viên văn thư - thủ quỹ của trường) đã thông đồng tham ô số tiền khoảng 11 tỉ đồng.

Vào ngày 9/12/2019, cán bộ, giáo viên của Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam phát hiện bà N.T.Q.N chết trong tư thế treo cổ tại phòng chứa đồ của học sinh, ngay dưới chân cầu thang. Bà N. để lại trên bàn làm việc một bức thư tuyệt mệnh. Thời điểm này, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với huyện Đạ Tẻh xác minh, làm rõ một số sai phạm về tài chính xảy ra tại trường.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm điều tra làm rõ cái chết của bà N.T.Q.N. Bức thư tuyệt mệnh do bà N. để lại đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Kim Anh