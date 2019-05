Nghệ An: Bắt giam nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành

TPO - Sáng 6/5, Phòng CSKT Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành cùng 2 cán bộ, đồng thời khám xét phòng làm việc của 3 nghi can.