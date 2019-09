Bắt giam, tước quân tịch một cán bộ công an lừa đảo

Quảng cáo

Ngày 13/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của người dân về việc một cán bộ công an có dấu hiệu lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tiến hành xác minh và xác định đơn tố cáo có căn cứ.

Đến ngày 12/9, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, quê tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Khi bị bắt, Nguyễn Trung Kiên đang là cán bộ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, cùng ngày 12/9, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Trung Kiên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong thì lợi dụng chức danh công an, Nguyễn Trung Kiên đã "nổ" là có nhiều mối quan hệ với cấp trên và lãnh đạo các ban ngành, địa phương để lừa tiền chạy việc, chạy chế độ.

"Sơ bộ đã có hàng chục người, trong đó có 2 người ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đưa hơn 300 triệu đồng cho Kiên để quan hệ chạy việc, chạy chế độ", nguồn tin này cho biết.

Hoàng Long