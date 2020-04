Bắt giữ 15 con bạc đang mải mê sát phạt bất chấp lệnh cách ly xã hội

Quảng cáo

Theo đó, tối 9/4, nhận được báo của người dân tại căn nhà bỏ trống thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương có một ổ bạc với gần 20 đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiên Lương tiến hành mật phục. Khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, gần 20 con bạc đang sát phạt bỏ chạy tán loạn và tìm hướng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an vây bắt được 15 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng đánh bạc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận thường tụ tập tại đây để đánh bạc bằng hình thức chơi lắc tài xỉu. Thời gian hoạt động từ 21 giờ đến sáng hôm sau. Mỗi ván đặt cược từ 100 đến 500.000 đồng. Để đối phó với lực lượng Công an, sòng bạc này còn bố trí người canh gác và thông báo bằng điện thoại nếu phát hiện lực lượng chức năng.

Công an huyện Kiên Lương cho biết, hành vi tụ tập đông người để đánh bạc là đáng lên án vì trong lúc này, cả hệ thống chính trị và hầu hết người dân Kiên Giang đang cùng với cả nước thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về việc cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 lây lan.

Do đó, ngoài việc lập hồ sơ xử phạt hành vi đánh bạc theo quy định, Công an huyện sẽ xem xét áp dụng thêm hình thức xử phạt hành vi tụ tập đông người và không thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh, nhằm răng đe và phòng ngừa các hành vi tương tự xảy ra.

Nhật Huy