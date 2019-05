Bắt giữ 2 tên tội phạm người Trung Quốc trốn truy nã

TPO - Xác định các đối tượng đang có mặt tại TP Đà Nẵng, tổ công tác Công an TP Móng Cái (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhanh chóng di chuyển vào Đà Nẵng, phối hợp với Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bắt giữ thành công 2 đối tượng người Trung Quốc đang trốn truy nã.