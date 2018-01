Bắt giữ 4 nghi phạm dùng mìn nổ cây ATM để lấy tiền

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra vụ nổ máy rút tiền tự động (ATM) tại thị xã Cửa Lò.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi), Lương Văn Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đình Thành (23 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi, cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Trước đó vào ngày 17/1, Công an huyện Nghĩa Đàn di lý hai nghi phạm là Thành và Hiệp lên Công an tỉnh Nghệ An vì có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là 1 quả mìn tự chế, nặng 1,6kg.

Tại cơ quan điều tra, Thành và Hiệp khai nhận đã gây ra vụ nổ cây ATM vào ngày 22/12/2017 tại thị xã Cửa Lò. Tại nơi ở của hai nghi phạm, công an thu giữ 2 kíp nổ đốt đã gắn dây cháy chậm.

Bước đầu, các nghi phạm khai, vào ngày 21/12, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp đem về phòng trọ tại thành phố Vinh.

Sau đó, nghi phạm này cùng Hiệp chế số thuốc nổ thành 1 quả mìn và đem tới kích nổ ở cây ATM tại TX Cửa Lò với mục đích lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Tuy nhiên, hai nghi phạm không lấy được tiền trong vụ việc này. Ngày 15/1, hai nghi phạm tiếp tục chế tạo một quả mìn khác để sử dụng trộm xe máy thì bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, cơ qua công an còn tiến hành bắt giữ Lương Văn Hòa và Ngân Văn Dũng. Hai đối tượng này được xác định đã bán vật liệu nổ cho Thành.

Như đã đưa tin vào rạng sáng 22/12/2017 tại cây ATM của một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò xảy ra vụ nổ. Vụ việc khiến cây ATM bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cảnh Huệ